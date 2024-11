Un decreto di sequestro finalizzato alla confisca, per 100mila euro, è stato eseguito oggi dalla guardia di finanza nei confronti di un pregiudicato condannato in via definitiva per una rapina ad un furgone portavalori compiuta nel 2013. Il sequestro è stato disposto dalla Corte d’Appello di Bari, nei confronti del pregiudicato e della sua famiglia e riguarda disponibilità finanziarie, denaro e beni di valore contenuti in cassette di sicurezza ed un immobile.

La richiesta era arrivata dalla proccura dopo indagini patrimoniali che hanno accertato la sproporzione tra il reddito reale e quello dichiarato dell’uomo, avviate dopo la sentenza di condanna della stessa Corte d’Appello di Bari, già divenuta irrevocabile nel marzo del 2021. L’assalto al portavalori blindato della società IVRI, avvenne sulla A14. L’autostrada venne bloccata con due autoarticolati dati alle fiamme, e furono sparati diversi colpi di pistola. Il furgone blindato venne poi aperto con una fiamma ossidrica e dal suo interno furono sottratti diversi plichi contenenti valori per un importo di circa due milioni di euro.