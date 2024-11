Tragedia a Bari, a pochi passi dalla stazione centrale. Un uomo di circa 40 anni, originario del Senegal e senza fissa dimora, è stato trovato senza vita intorno alle 7.30 del 18 novembre in largo Sorrentino, adiacente a via Capruzzi, poco distante dall’ingresso del parco Rossani. Sul posto sono intervenuti il 118 che ne ha constatato il decesso, probabilmente allertato da alcuni passanti che hanno notato l’uomo riverso sul marciapiede, gli agenti delle Volanti e della Scientifica che hanno eseguito i rilievi necessari. Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. L’uomo non aveva documenti addosso. Proprio la trafficatissima via Capruzzi e, nello specifico, i suoi portici, negli ultimi giorni sono al centro della polemica per lo stato di degrado. Inoltre proprio quella zona è molto frequentata da clochard che cercano riparo soprattutto per la notte e per pro-vare a ripararsi da pioggia e freddo.