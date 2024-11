Da martedì 12 a sabato 16 novembre il Comando Provinciale Carabinieri di Bari ha disposto, al fine di porre in essere una più incisiva attività di controllo, mirata a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza nelle zone centrali della città Bari, un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nella circostanza sono stati impiegati, nelle aree della Stazione Ferroviari e nel quartiere Umbertino, oltre cinquanta militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, quindici Squadre di Intervento Operativo dell’11° Reggimento “Puglia”, nonché personale del Nucleo Carabinieri per la Salute (NAS) e dell’Ispettorato del lavoro (NIL).

Nel corso delle attività, sono state identificate e controllate oltre duecentosessanta persone e trentacinque veicoli, mentre quattro persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti, essendone state trovate in possesso in modiche quantità.

In particolare, i militari della Compagnia di Bari Centro e personale del NAS e NIL di Bari hanno controllato anche alcuni ristoranti e bar della zona centrale. Nella circostanza sono state irrogate sanzioni amministrative per svariate violazioni della normativa sanitaria e giusvaloristica per un totale di oltre ventimila (20.000) euro.

Analoga attività è stata attuata in collaborazione con la Polizia Annonaria di Bari, sottoponendo a controllo alcuni locali del centro cittadino con la contestazione di irregolarità amministrative e violazioni della normativa sul lavoro e sanitaria.