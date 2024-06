Estate in anticipo per la Puglia con la prima visita dell’anticiclone africano che sta portando bel tempo e temperature elevate in tutto il Sud Italia, ed in particolare in Puglia. E’ sicuramente il primo weekend ideale per andare in spiaggia e fare il primo bagno della stagione, ma occhio alla colonnina di mercurio. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno infatti diramato un bollettino per il monitoraggio del caldo. Per la Puglia, in vista di domenica 9 giugno, è allerta di livello 2, e dunque arancione: “per temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, ed in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili”. Per tale motivo sono stati allertati i servizi sociali e sanitari del territorio. Secondo le previsioni nella giornata di sabato 8 giugno si arriverà a toccare un massimo di 32°C – motivo per cui per la giornata odierna è scattata l’allerta di livello 1 – mentre domenica 9 la colonnina di mercurio raggiungerà almeno i 36°C, previsione che ha alzato il livello di allerta. Giornata di domenica che pertanto sarà critica per il caldo. Le raccomandazioni restano sempre le stesse: ripararsi nelle ore di punta, diminuire l’attività fisica all’aperto, bere acqua e naturalmente rinfrescarsi quanto più possibile con il primo vero bagno della stagione.