Contribuire a rilanciare la gestione degli invasi e delle infrastrutture idrauliche di Acque del Sud S.p.A., un patrimonio dalla capacità potenziale di 1 miliardo di metri cubi d’acqua l’anno utilizzata per scopi potabili, irrigui e industriali. È l’obiettivo della partnership fra Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) e ACEA S.p.A. per diventare soci industriali di Acque del Sud, la società che da gennaio 2024 ha assorbito le funzioni dell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la Trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia). I due gruppi leader del servizio idrico integrato, complessivamente 14 milioni di cittadini serviti e 110mila chilometri di reti, hanno siglato un’intesa per partecipare insieme alla prossima gara pubblica in cui si sceglierà il partner industriale di Acque del Sud. L’art. 23 del decreto legge 44/2023, convertito dalla legge 74/2023, prevede infatti la possibilità per l’attuale azionista unico della società, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di trasferire quote fino al limite del 30% a soggetti con funzioni di soci operativi e un ruolo di responsabilità nella gestione. Per partecipare alla gara pubblica, AQP e ACEA si costituiranno in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con pari quote.