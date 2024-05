Si torna a sparare a Bari. Un ragazzo di 23anni è stato ferito ad una gamba con un colpo di arma da fuoco in via Sicilia, intorno alle 19.30 del 24 maggio, tra il quartiere San Paolo di Bari e la zona Cecilia di Modugno. Il giovane, di nome Vanni Zonno, non ha precedenti penali e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ferito mentre prestava servizio in una pizzeria, mentre si occupava delle consegne a domicilio. Da quanto si apprende, non si tratterebbe di un agguato in ambito criminale, visto che il 23enne non sarebbe un pregiudicato: potrebbe, invece, trattarsi di una ritorsione a seguito di una lite stradale. Ad indagare sulla dinamica e sul movente è la squadra mobile della Polizia. Sul posto è intervenuta anche la scientifica, mentre la vittima è stata trasportata dagli operatori del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.