E’ in fuga il killer che questa mattina attorno alle 9, al termine di una lite, ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Nicola Ladisa, l’uomo di 42 anni assassinato in via Bux nel Quartiere Libertà a Bari. La vittima è stata raggiunta da almeno quattro proiettili dei sette sparati. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dal personale sanitario del 118 che ne hanno soltanto potuto constatare il decesso. Sull’accaduto indagano gli agenti della squadra mobile della questura di Bari coordinati dal magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Bari, Federico Perrone Capano.

Secondo una primissima ricostruzione, il 42enne era in sella ad uno scooter non lontano dalla sua abitazione quando dopo una lite con il killer sarebbe stato centrato da una raffica di colpi, sparati a distanza ravvicinata, che non gli avrebbero dato scampo.

La vittima, classe ’81 e detto Napoleone, gestiva il garage del padre ed ha precedenti di polizia. L’uomo era sposato.

L’omicidio arriva a dieci giorni dall’uccisione, sempre nel capoluogo ma questa volte nel quartiere di Poggiofranco, del 63enne fisioterapista Mauro Di Giacomo. Due episodi non comparabili tra di loro per modalità e probabile movente ma che comunque fanno alzare nuovamente l’asticella dell’attenzione delle forze dell’ordine in una escalation di fine anno difficilmente prevedibile.