L’anticiclone africano Nerone arriva e porta una nuova ondata di caldo e umidità in tutta Italia. Già ieri in Sardegna e in Toscana si sono raggiunti i 37 gradi ma nei prossimi giorni si rafforzerà ulteriormente portando la colonnina di mercurio anche a 40 gradi. Sono le previsioni dei prossimi giorni in cui sarà accantonata la fresca “Circe” per far posto al ritorno del caldo. Da venerdì 18 nuova escalation, che coinvolgerà anche il Sud. In Puglia, infatti, nei prossimi tre giorni le temperature resteranno costanti anche se in aumento c’è l’umidità. Oltre al caldo diurno, infatti, verso sera arriverà pure l’afa con i tassi di umidità che andranno alle stelle, aggravando il disagio fisico, soprattutto per le persone fragili come anziani e bambini.

L’apice nel resto d’Italia è previsto nel weekend 19-20 agosto o anche dopo quando si potranno toccare i 38-40°C. L’anticiclone africano potrebbe durare almeno fino al 23-24 agosto. I consigli della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono ormai piuttosto noti: bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri. Evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde ed indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche.