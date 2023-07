La vitalità artistica della Puglia ha illuminato ieri la collezione autunno inverno della casa di moda Dolce&Gabbana. Una visione sterotipata della nostra regione è buona comunque per comunicare le tradizioni pugliesi in tutto il mondo: è ciò che restituisce a questo territorio la scelta del duo dell’alta moda di ambientare tra i trulli di Alberobello la presentazione della collezione donna 2023-2024: la lavorazione delle ceste, gli orci davanti alle tipiche fontane dell’acquedotto, i pizzi e i merletti stirati con strumenti antichi, gli occhi di donne anziane concentrati sul puntocroce e ancora il grano, i fazzoletti che raccolgono i capelli, la luce delle luminarie e le note della pizzica, il tutto ritratto in bianco e nero per raccontare al pubblico di tutto il mondo dove sta per svolgersi il grande evento della moda italiana, quello di Domenico Dolce e Stefano Gabbana che dopo Dior nel centro di Lecce e Gucci in una magica atmosfera al Castel del Monte di Andria, scelgono anche loro la Puglia: i tetti conici dei trulli diventano anche cappelli nella collezione ambientata tra il Rione Monti e Via Monte Nero, una delle più suggestive della cittadina della Valle D’Itria dal 1996 patrimonio Unesco con le sue 1500 strutture che ancora sono caratterizzate da pietre incastrate a secco come accadeva sin dalla preistoria. A contrastare con l’allestimento voluto da Dolce&Gabbana ci sono i volti dei VIP di Hollywood, del calcio, dei social: se l’attrice britannica Hellen Mirren è ormai stata adottata dalla Puglia e l’influencer Chiara Ferragni non è la prima volta che approda sul tacco d’Italia, le vere novità sono rappresentate dal neo campione europeo Erling Haaland , la star Christian Bale, il cantante Blanco che si segnalano tra gli oltre 600 ospiti di 35 diversi passaporti. A dare visibilità all’evento 65 testate giornalistiche internazionali che con fornitori, performer, modelle, comparse, acconciatori, addetti alla sicurezza hanno sviluppato complessivamente 7800 pernottamenti in 24 diverse strutture alberghiere. L’haute coture dei due stilisti oggi si staglierà nella città bianca: a Ostuni infatti sarà presentata la collezione uomo di D&G.