Un ragazzo di 22 anni è deceduto nel tragico impatto frontale di questa mattina, attorno alle 6,30, tra due vetture sulla strada provinciale 114 che collega Monopoli e Conversano. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, non ha lasciato scampo al giovane per cui è stato inutile il tentativo di rianimazione dei soccorritori del 118 giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Il giovane viaggiava a bordo di una Seat Leon mentre l’altra vettura è una Audi A6. Lo scontro proprio al confine con contrada Chianchizza. Strada completamente chiusa per permettere soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi.