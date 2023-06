Prima scomparso, poi ritrovato in mare annegato per via del maltempo: tragedia a Santo Spirito, marina nord di Bari, nel porticciolo dove è stato rinvenuto, in acqua, il cadavere di un uomo. Si tratta di Paolo Palmieri, 62 anni, di Bitonto, custode del Lido Cala d’Oro, frequentatissimo da tantissimi bagnanti. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scivolato in acqua accidentalmente: stava ritirando gli ombrelloni ed effettuando operazioni di pulizia del lido quando sarebbe caduto in mare e la forte corrente lo avrebbe trascinato fin verso il porto. Sulle dinamiche indaga la Polizia. Le ricerche, partite sin dalle prime ore del mattino del 16 giugno a seguito della segnalazione della sua scomparsa, sono state condotte dalla Guardia Costiera con l’utilizzo anche di un elicottero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, attraverso l’impiego dei sommozzatori, hanno provveduto al recupero del cadavere scoperto tra gli scogli. Dopo ore di ricerca purtroppo non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del servizio 118, prontamente giunto sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche la Medicina Legale per accertare le cause della morte.