Picchiato per uno sguardo di troppo. Pestaggio sabato sera a Bari, nella centralissima via Sparano. La vittima dell’aggressione è un 18enne residente a Palese. In base ad una prima ricostruzione, il giovane stava passeggiando in compagnia del fratello, quando sarebbe stato accerchiato da una ventina di ragazzi, molti dei quali minorenni.

A questo punto il 18enne sarebbe stato preso a calci e pugni dalla baby-gang che, dopo le violenze, sarebbe riuscita a dileguarsi. Alla base dell’aggressione, uno banale sguardo rivolto ad uno dei componenti del gruppo. La famiglia della vittima ha sporto denuncia. Sull’episodio indaga la Polizia.