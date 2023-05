Un progetto importante che vede impegnati 42 percettori del reddito di cittadinanza in attività di supporto agli uffici della Procura di Bari. È stata siglata una nuova convezione tra il Comune del capoluogo pugliese e la Procura della Repubblica per l’attivazione del Progetto di Utilità Collettiva “Il Cittadino e la Giustizia” che vedrà coinvolti i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza in diverse attività, in base alle proprie capacità, che riguardano gli uffici di dibattimento, archivio e spese e servizio ausiliari.

Si tratta della seconda Convenzione sottoscritta fra le parti, nell’ambito dello stesso avviso pubblico PUC del Comune di Bari, che segue il PUC “Insieme per la giustizia” avviato nel novembre 2021 e conclusosi il 14 aprile 2023 con il coinvolgimento di 113 percettori del Reddito di cittadinanza. Solo a Bari sono 700 gli inserimenti nei PUC a fronte dei 30mila percettori del sussidio.