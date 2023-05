Spintoni, pugni, schiaffi e calci in faccia, sferrati con inaudita violenza, sotto gli occhi di decine di passanti. Botte da orbi, nella tarda serata di ieri, a Bari, nella centralissima Piazza Moro, a due passi dalla stazione ferroviaria, diventata ancora una volta teatro di una rissa, come accade purtroppo di frequente.

Ad affrontarsi, in base a quanto emerso, due gruppi di cittadini stranieri, finiti a risolvere con le mani questioni, a quanto pare, legate alla droga. Tutta la scena è stata immortalata con un telefonino ed il video, della durata di quasi un minuto, sta diventando virale sul web.

Uno spettacolo di pessimo gusto, andato in scena proprio a pochi metri principali vie dello shopping barese, e che fotografa ancora una volta lo stato di degrado e scarsa sicurezza nelle strade del centro del capoluogo.

Tra l’altro, a poche ore dall’arrivo del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Bari proprio per prendere parte ad un vertice sulla sicurezza in Prefettura.

Il problema preoccupa, in particolare, chi vive quotidianamente Piazza Moro per motivi di lavoro, come ad esempio gli autisti degli autobus del trasporto pubblico dell’Amtab. Da loro è già partita una richiesta, alle istituzioni locali, per l’attivazione di un presidio fisso delle Forze dell’Ordine, in grado di arginare le violenze ed i fenomeni delinquenziali nella zona.

L’ultimo grave episodio si era verificato a fine febbraio, con un acceso litigio tra due immigrati, scoppiato a quanto pare per un complimento ad una ragazza, e finito ancora una volta a calci e pugni, sotto gli occhi di decine di persone. Una scena che, purtroppo, dalle parti della stazione centrale, si sta ripetendo un po’ troppo spesso.