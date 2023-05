Salute e sport si uniscono anche quest’anno per dar vita al’importante appuntamento di screening. Dopo il successo di quella di Roma che ha superato i 70mila partecipanti, al via anche a Bari la Race for the Cure, la più grande manifestazione, organizzata dall’associazione no profit Komen Italia, per la lotta dei tumori al seno, giunta alla XVII edizione, la cui partenza è prevista per domenica 14 maggio lungo due percorsi: la passeggiata di 2km e la corsa competitiva di 5km.

Anche quest’anno all’interno del Villaggio della Salute, la cui inaugurazione è prevista per venerdì 12 Maggio alle 15 in piazza Prefettura, sarà possibile eseguire esami diagnostici gratuiti di screening per le principali patologie femminili. Novità dell’edizione 2023 la presentazione di un team di 68 ostetriche che offriranno consulenze di prevenzione e il corso di primo soccorso dove si potranno imparare i gesti salvavita e le manovre di disostruzione in caso di emergenza. Attenzione particolare sarà rivolta alle Donne in Rosa, vere protagoniste nel mondo Komen, che nell’area a loro dedicata potranno ricevere consulenze e informazioni.