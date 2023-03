E’ di cinque anni e quattro mesi la condanna inflitta all’ex dirigente della protezione civile pugliese Antonio Mario Lerario (detenuto dal 23 dicembre 2021), accusato di corruzione per aver intascato due presunte tangenti da 20 e 10 mila euro da altrettanti imprenditori: si tratta del foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese e Donato Mottola, residente a Noci, entrambi arrestati il 26 dicembre 2021. Il giudice Alfredo Ferraro, al termine del rito abbreviato, celebrato nel tribunale di Poggiofranco di Bari, ha inflitto quattro anni per Leccese. Il procuratore Roberto Rossi e l’aggiunto Alessio Coccioli, avevano chiesto la condanna a sei anni per Lerario e a quattro per Leccese. In aggiunta sono state disposte sanzioni accessorie (tra cui l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione) e confisca per equivalente.

Mottola, invece, è imputato in un processo separato davanti al tribunale. Il capitolo chiuso oggi con questa prima sentenza riguarda i presunti illeciti nella gestione di appalti regionali, gestiti dalla protezione civile e dal provveditorato economato. Leccese e Mottola, infatti, sarebbero stati favoriti nell’assegnazione di appalti e affidamenti diretti, durante il periodo di pandemia. L’uno aveva appalti affidati con delibere per un importo complessivo di 2.800.000 euro, l’altro per 2.500.000 euro.