C’è tanta Puglia nel nuovo organigramma nazionale del Partito Democratico, ora guidato dal neo segretario Elly Schlein , mentre il presidente del partito è Stefano Bonaccini, sfidante uscito sconfitto alle primarie dem. Tra i pugliesi il ruolo più alto sarà ricoperto da Loredana Capone, eletta dall’assemblea all’unanimità vice presidente del PD insieme a Chiara Gribaudo. Un incarico importante per la presidente del consiglio regionale della Regione Puglia, sostenitrice della Schlein, che a margine della nomina si è detta orgogliosa della fiducia ricevuta dalla neo segretaria e pronta a farsi carico della responsabilità che l’attende in questo nuovo percorso. Soddisfazione dal governatore Michele Emiliano che ha parlato di un riconoscimento frutto del merito e di grandi capacità umane e politiche della Capone. Nella nuova direzione del Partito Democratico figurano 175 nomi tra cui 12 pugliesi, 6 donne e 6 uomini. Squadra rosa composta da Adalisa Campanelli (avvocata di Monopoli, in quota Art. 1), Alessia De Santis, Titti De Simone (consigliera di Emiliano), Laura Manta (sindaca di Collepasso nel Salento), Paola Romano (assessora a Bari) e Rosa Cascella, quest’ultima capogruppo PD a Barletta. Completano la squadra pugliese il deputato barese Marco Lacarra (ex segretario regionale), Ubaldo Pagano (deputato del collegio Bari-Taranto), il vicepresidente della giunta regionale Raffaele Piemontese, il consigliere regionale Michele Mazzarano e i senatori Alberto Losacco e Francesco Boccia, quest’ultimo forte sostenitore della mozione Schlein e candidato a ricoprire il ruolo di capogruppo dem a Palazzo Madama. A questi 12 nomi vanno aggiunti 4 componenti della direzione aventi diritto: il governatore Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, il segretario regionale PD Domenico De Santis e Pino Giulitto segretario della federazione pd della Città metropolitana di Bari.