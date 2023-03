La Regione Puglia avrà a disposizione circa 5,57 miliardi di euro dalla nuova programmazione europea 2021-2027. E’ quanto emerso durante l’incontro “L’Europa ti cambia la vita”, organizzato dalla Regione Puglia per presentare la nuova programmazione dei fondi europei regionali. Dei 5,5 miliardi, 4,4 derivano dal Fesr e 1,1 dal fondo Fse. Per la competitività e innovazione sono destinati circa 1,7 miliardi; 1,2 miliardi destinati all’economia verde; 88 milioni alla mobilità urbana sostenibile; 205 milioni ai Trasporti; 222 milioni all’occupazione; 458 milioni circa per istruzione e formazione; 136 milioni per l’occupazione giovanile; oltre un miliardo a Welfare e salute; 205 milioni per lo sviluppo territoriale.

«In coerenza con gli indirizzi della Commissione europea – si legge nel Piano – volti a creare un’Europa resiliente, sostenibile e giusta, il Pr Puglia 2021-2027 mira a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio in termini economici, sociali ed ambientali attraverso l’ampliamento e il rafforzamento della base produttiva; l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale; una maggiore attrattività ed apertura internazionale; la riduzione dell’impatto antropico sull’ambiente; l’incremento delle conoscenze dei cittadini e dei lavoratori ed un generalizzato miglioramento dei servizi pubblici. Nessuno deve essere lasciato indietro, i giovani, le donne, i minori, le persone a rischio di esclusione sociale, i migranti».