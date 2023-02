E’ Elly Schlein la nuova segretaria del Partito Democratico dopo le primarie di ieri svoltesi in tutta Italia. Battuto Stefano Bonaccini che, tuttavia, ha vinto in Puglia ed in diverse province della regione. Oltre 82mila i votanti giunti nelle urne di 365 comitati e gazebo aperti in tutta la Puglia. La vittoria dell’attuale governatore dell’Emilia Romagna piuttosto evidente nelle province di Bari, BAT e Foggia mentre vittoria con solo 200 voti di distacco tra i due contendenti a Lecce. Elly Schlein vince invece a Taranto e Brindisi.

Nella terra del sindaco e presidente Anci, Antonio Decaro, che si è subito schierato con il governatore Emiliano, Bonaccini ha raccolto oltre il 61% dei voti. In provincia di Bari risultato praticamente identico. In provincia di Foggia, invece, vittoria del Presidente dell’Emilia Romagna con il 63,6% dei voti pari a quasi 8mila preferenze. Risultato molto simile anche a Foggia città. Più bassa la percentuale nel successo di Bonaccini nella BAT con poco meno di 5mila preferenze ed il 58,33% dei voti. Elly Schlein vince ad Andria di praticamente 12 preferenze oltre che a Bisceglie e Canosa di Puglia. Ampi successi di Bonaccini nelle altre città. Nella Provincia di Brindisi ed in quella di Taranto successo per la neo segretaria. A Brindisi con poco più di 2600 voti rispetto ai 2390 di Bonaccini mentre a Taranto oltre 5500 preferenze per la Schlein meno di 5mila per lo sfidante.