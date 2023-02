Ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno tratto in arresto il presunto responsabile di una cruenta rapina, avvenuta in piena mattinata nella centrale via De Giosa, in pregiudizio di un’anziana signora.

La rapina ha destato un forte allarme sociale, in quanto avvenuta ai danni di una donna anziana, indifesa, che utilizzava un bastone per deambulare e che, a seguito delle lesioni riportate nell’ambito dell’evento delittuoso, è stata ricoverata presso il Policlinico di Bari con una prognosi di 30 giorni.

Gli accertamenti svolti dagli agenti, nell’immediatezza dei fatti, anche grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di video-sorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nelle vicinanze, hanno consentito di appurare che il presunto responsabile, un salentino con precedenti penali, dopo aver individuato nell’anziana signora un facile obiettivo per i suoi propositi criminosi, l’ha seguita sino all’interno dello stabile in cui vive e, dopo averla scaraventata violentemente a terra, si è impossessato della borsa in suo possesso, lasciandola a terra sanguinante.

Personale della sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, dopo aver acquisito le descrizioni fisiche del presunto responsabile, ha condotto delle ricerche nelle aree circostanti e lo ha individuato, in sole due ore, in una zona normalmente frequentata da persone senza fissa dimora ed indigenti.

È importante precisare che gli accertamenti investigativi sono nella fase delle indagini preliminari, in attesa di essere sottoposti al vaglio giurisdizionale durante il processo, nel contraddittorio con la difesa.