Un uomo di 31 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A14 nei pressi di Modugno in direzione nord.

Il 31enne, originario della provincia di Caserta, era alla guida del suo furgoncino adibito al trasporto di farmaci quando, per cause in via d’accertamento della Polizia Stradale, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato ed è finito contro il guard-rail.