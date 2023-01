I Carabinieri di Cassano delle Murge hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi e munizioni un uomo di quarantotto anni, censurato, trovato in possesso di quattro armi comuni da sparo, di cui una pistola e tre fucili, oltre duecento munizioni.

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge, nel contesto dei servizi finalizzati al controllo del territorio e di prevenzione dei reati di natura predatoria, sono intervenuti in un appartamento di quel centro abitato, dove hanno sorpreso la persona sopra indicata, con una carabina avente il colpo già inserito in canna. Dopo averlo bloccato e disarmato, i militari hanno esteso le operazioni di perquisizione a tutta l’abitazione, rinvenendo, in un ripostiglio, altri due fucili ed una pistola, armi tutte perfettamente funzionanti, nonché svariato munizionamento.

Tenuto conto che il soggetto non era in possesso di alcun tipo di autorizzazione o licenza di porto o detenzione di armi e munizioni, è stato dichiarato in arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Bari, a disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo.

L’arrestato, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, a seguito dell’udienza di convalida richiesta dal PM davanti al GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.