I bambini del reparto di oncologia pediatrica di Bari, nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie e della tutela della salute, si trasformano in piccoli pasticceri realizzando dei veri capolavori dolci da portare a casa e degustare insieme alle famiglie, grazie al laboratorio didattico “Piccoli Pasticceri con Divella”. L’iniziativa rappresenta la sinergia tra la F. Divella S.p.A. e l’Apleti, l’Associazione Pugliese per la Lotta contro le Emopatie e i Tumori nell’Infanzia. A cimentarsi nella realizzazione del dolce italiano più conosciuto al mondo, il tiramisù, 15 bambini come Andrea, Cosimo, Beatrice Noemi e Vittoria, che durante la giornata sono entrati in ospedale per sottoporsi a un day hospital programmato.