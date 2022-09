L’altra faccia della tornata elettorale del 25 settembre è quella degli esclusi, e tra loro sono davvero tanti i cosiddetti “big” della Puglia, senatori e deputati uscenti o aspiranti che non sono riusciti a trovare un posto in Parlamento. Dopo 14 anni resta fuori Teresa Bellanova, ex ministra alle politiche agricole prima, viceministra alle infrastrutture e mobilità sostenibile con Draghi. Saluta Roma anche la senatrice pentastellata uscente Anna Bruna Piarulli, seconda nella corsa uninominale della Camera. Nulla di fatto anche per il deputato uscente Davide Galantino, per il collegio plurinominale, escluso nonostante la sua candidatura con Fratelli d’Italia. Ancora una volta non riesce ad andare a Roma l’ex sottosegretario al Lavoro e attuale direttore generale Arpal Massimo Cassano. Nome che apre la lunga lista di “big” della Regione Puglia. Non hanno strappato, infatti, il ticket per la capitale la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone ed il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, messo in coda da centrodestra e Movimento 5 Stelle. Fuori anche l’assessore regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, l’assessore al Lavoro Sebastiano Leo e la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina. Delusione anche per l’ex Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, nella corsa alla Camera col centrosinistra. Ultimo nome da segnalare tra i big esclusi, quello di PierLuigi Lopalco, epidemiologo, ex assessore alla Sanità della Puglia, nonché punto di riferimento della lotta al covid nella prima parte della pandemia in regione. Era candidato in un collegio salentino all’uninominale per il Senato. Tagliato fuori nonostante i quasi 85mila voti ottenuti.