Oltre sei anni senza un aumento salariale, con stipendi insufficienti, violazione delle norme contrattuali e scarso rispetto della salute e sicurezza sul lavoro: guardie particolari giurate e addetti ai servizi di sicurezza scendono in piazza anche a Bari, come in tutti i capoluoghi di provincia, con un sit-in di protesta davanti alla Prefettura.

In campo le principali sigle sindacali: Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Puglia, che chiedono risposte urgenti dopo che, spiegano, le Associazioni datoriali hanno fornito risposte vaghe e non convincenti alle organizzazioni sindacali, che hanno dovuto prendere atto dell’esito negativo del confronto.