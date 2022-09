Il grande tennis approda sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Bari dal 4 all’11 settembre. L’Open delle Puglie, torneo internazionale Wta 125, vedrà ai nastri di partenza 11 tenniste top 100, tra cui Sara Sorribes attualmente numero 49 al mondo. Spazio anche per le wild card: nel tabellone principale ci sarà la 16enne barese, Vittoria Paganetti, astro nascente del Circolo Tennis del capoluogo pugliese. Tra le tante tenniste attese in città non mancherà di certo il tifo per le italiane Paolini, numero 55 del ranking e Bronzetti, numero 65. Iscritta anche Elisabetta Cocciaretto, che dovrebbe partecipare al torneo anche in virtù dell’eliminazione al primo turno degli US Open. Impossibile non sottolineare anche l’iscrizione di Sara Errani, vero e proprio gigante della storia del tennis femminile italiano. A beneficiare degli inviti di partecipazione sono le italiane Lucrezia Stefanini, Matilde Paoletti e Lisa Pigato. Si parte domenica 4 settembre con le qualificazioni. Da lunedì 5, invece, partono le sfide del main draw, che dureranno fino a domenica 11 settembre, quando sono previste le finali del singolo e del doppio.