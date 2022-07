Rimodulati i controlli finalizzati a prevenire e reprimere atti di illegalità nelle zone di maggiore aggregazione della città e nei parchi cittadini, con servizi interforze che coinvolgono la Polizia di Stato e tutte le Forze di Polizia, come deliberato in sede del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura il 27 luglio scorso.

Alle zone già oggetto di attenzione negli scorsi mesi di giugno e luglio si aggiungono quindi, dal prossimo mese di agosto, anche le piazze centrali della città.

La Polizia di Stato, unitamente alle altre F.F.O.O. ed alla Polizia Locale, come concordato nei tavoli tecnici svoltisi in Questura e disposto con ordinanza dal Questore di Bari, svolgerà servizi straordinari interforze ad “Alto Impatto” in Piazza Moro, piazza Umberto e Piazza Cesare Battisti, nel quartiere Umbertino ed all’interno di Parco Rossani e zone adiacenti con l’impiego di unità specializzate e cinofile.