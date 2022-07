Continua l’ondata di calore sulla Puglia con il termometro ormai stabilmente oltre i 30 gradi da almeno una settimana. Effetto dell’arrivo dell’anticiclone africano Caronte che sta dominando soprattutto al centro-sud. Il primo weekend di luglio non vivrà miglioramenti e in più parti della Puglia si toccheranno i 40 gradi, in alcuni casi la colonnina di mercurio andrà anche oltre. Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino sulle ondate di calore: in Puglia è massima allerta, livello 3, il che significa condizioni meteo ad alto rischio per la salute per almeno tre giorni consecutivi. I servizi sanitari e sociali sono sull’attenti in tutta la regione. Le raccomandazioni dal Ministero della Salute riguardano principalmente gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche: evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18. Indicazione valida anche per i lavoratori. L’ordinanza emanata dal Presidente Michele Emiliano vieta il lavoro sotto il sole con particolari sforzi fisici a partire dalle 12.30. In caso di livello di criticità elevato, e dunque quello attuale, lo stop inizia alle ore 12. Secondo le previsioni meteo il caldo torrido durerà almeno fino a martedì prossimo, e si allenterà nel fine settimana successivo.