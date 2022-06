Un incontro con gli studenti, nonché un momento di confronto con lo staff e le aziende partner dell’Istituto Tecnologico Superiore Apulia Digital Maker. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in visita a Bari, ha incontrato i ragazzi in formazione nel campo dell’innovazione tecnologica, che in futuro saranno i giovani professionisti nel settore dell’Information and Communication Technologies. Operatori molto richiesti dalle aziende, che operano nei servizi informatici, nella cyber security e nello sviluppo di tecnologie avanzate per il settore audiovisivo, realtà aumentata e virtuale, gaming e 3d Artist, tanto che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro nel 2021, di cui oltre il 90% in un’area coerente con il proprio percorso di studi.