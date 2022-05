Giochi di luce che impreziosiranno l’attesa delle partite serali, anche a ritmo di musica, come avviene altri grandi stadi europei e italiani e nei minuti che anticipano i match dell’Nba. Passi in avanti verso il restyling dello stadio San Nicola di Bari, dove n questi giorni si stanno effettuando già le sostituzioni dei seggiolini sugli spalti e il rifacimento del terreno di gioco.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’impianto d’illuminazione e dei tabelloni elettronici: costerà un milione e mezzo di euro, cifra finanziata con il bando “Sport missione comune”. L’obiettivo è però quello di arrivare a illuminare di biancorosso l’”Astronave”, sia esternamente che all’interno, sui petali.

Lo stadio si rifà completamente il look per l’approdo in B. Gli interventi cominceranno nelle prossime settimane e consentiranno un adeguato sistema di illuminazione agli sportivi e agli spettatori e per le riprese televisive. Saranno utilizzati proiettori a tecnologia led in grado di assicurare i livelli illuminotecnici necessari allo svolgimento di tutte le attività sportive agonistiche. Provvedimento che comporterà un risparmio economico rilevante sugli interventi di manutenzione e una sensibile riduzione dei consumi fino all’80%.

Previsto anche un sistema di controllo delle luci mediante un software dalle funzionalità innovative che consentirà di gestire l’illuminazione in maniera efficiente in qualsiasi area della struttura e di creare diverse atmosfere mediante la gestione degli scenari di luce. Saranno, inoltre, sostituiti i due tabelloni elettronici nelle due curve con nuovi impianti di ultima generazione collegati e coordinati al sistema di controllo delle luci.

Di “interventi che si aggiungono ai tanti programmati e realizzati in questi ultimi anni, dalla sostituzione dei seggiolini ai lavori di ristrutturazione di diverse componenti strutturali ormai obsolete – parla l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli. Il tutto strizzando l’occhio al futuro: “Una programmazione puntuale – la definisce – che ci consentirà di rendere lo stadio San Nicola omologabile al campionato di serie B e non solo”.