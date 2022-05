Si aggiornano i numeri della pandemia di Covid in Puglia. Una foto della situazione attuale viene scattata dal consueto bollettino giornaliero della Regione che oggi, martedì 17 maggio, segnala 3.355 nuovi casi accertati, a fronte di 21.229 tamponi analizzati.

Più di un terzo dei contagi complessivi si riferisce alla sola provincia di Bari, anche oggi la più colpita con 1.176 casi. Segue Lecce con 685, Taranto 501, Foggia 438, Brindisi 304 ed infine la provincia Bat, che conta 205 contagi, ai quali vanno aggiunti quelli di 30 residenti fuori regione e 16 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei casi Covid rilevati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.113.071. Ad incrementarsi ulteriormente è anche il bilancio dei decessi, con altri 14 morti nelle ultime 24, e che fanno salire a 8.411 il totale delle vittime pugliesi. Buone notizie sul fronte ospedaliero. I pazienti ricoverate scendono a 461: di questi 433 si trovano in area non critica e 28 in terapia intensiva.

Va giù anche il dato relativo alle persone attualmente positive che sono in tutto 87.807, oltre 1.200 meno di ieri. Nuovo deciso balzo in avanti infine dei negativizzati, che toccano la cifra di 1.016.853. Più di 4.500 pugliesi sono guariti dal virus nelle ultime 24 ore.