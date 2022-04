Mezzi incendiati lungo le due carreggiate, tre guardie giurate ferite, traffico bloccato e una lunghissima fila di auto in coda: scene da film d’azione, questa mattina, sulla autostrada A/14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Molfetta e Bitonto. Qui, all’altezza del chilometro 656, intorno alle 7.30 di stamane, è stato preso d’assalto un furgone portavalori della società “Sicuritalia Ivri”, che viaggiava in direzione nord. Ad entrare in azione, un commando armato composto da almeno cinque persone, che ha bloccato la corsa del blindato nel tentativo di mettere a segno una rapina. Il colpo tuttavia è fallito, in quanto si è attivato il sistema di allarme “spumablock”, un dispositivo che, nel caso di tentativo di furto su un mezzo di trasporto valori, riempie rapidamente il vano dove si trovano soldi e preziosi con una schiuma che si solidifica immediatamente, impedendo così il furto. Diversi i colpi esplosi dai rapinatori che, per coprirsi la fuga, hanno dato fuoco a due veicoli, uno in carreggiata nord, l’altro in carreggiata sud. Aggrediti dai banditi, i tre vigilantes hanno riportato lievi ferite.