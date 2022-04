Costruire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione per circa 200 giovani di età compresa fra 16 e 24 anni in situazioni di “conflitto con la legge”, che siano detenuti o transitati nel circuito penale, attraverso attività di formazione al lavoro. Con questo obiettivo nasce il progetto “Una rete per l’inclusione”, finanziato dal PON Legalità del Ministero dell’Interno con fondi Europei e realizzato da un consorzio di enti del terzo settore sotto la direzione del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, attraverso interventi mirati in cinque regioni del sud Italia e cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Attualmente sono 51 i ragazzi, 41 in Puglia e 10 in Basilicata, individuati dai servizi della giustizia minorile e che stanno intraprendendo un percorso di inserimento socio-lavorativo in aziende nel settore della ristorazione, manifatturiero, logistico e anche, per i più creativi, nel settore della comunicazione.