Il grande cuore dei pugliesi verso la popolazione ucraina batte anche sui social network. Alla regione spetta il primato italiano del maggior numero di offerte di alloggio per i profughi in fuga dalle bombe. La conferma arriva dal “YellowBlueHome”, un gruppo privato nato su Facebook e che porta appunto il nome dei colori della bandiera ucraina. Obiettivo è quello di creare un punto di contatto tra chi offre e chi cerca accoglienza, per coloro che stanno fuggendo dal conflitto.

Sulla bacheca del gruppo vengono infatti pubblicati sia i messaggi dei cittadini ucraini che cercano un posto dove stare, per sé stessi o per i connazionali, sia i post di molti italiani che hanno un alloggio da mettere a disposizione.

Tra le offerte presenti, emerge che quelle dei pugliesi sono più numerose di tutte le altre. La maggior parte sono rivolte ad una, massimo due persone, ma c’è anche il caso di chi offre alloggi molto più grandi, come ad Andria, dove è disponibile addirittura una villa in campagna, in grado di ospitare fino a dieci persone.

Nato circa un mese, all’inizio della guerra, il gruppo conta più di 3.900 membri ed oltre 350 offerte. Di queste una cinquantina arrivano dalla Puglia, prima tra le regioni italiane davanti a Lombardia e Sicilia.

Si calcola che, in totale sono più di 2mila i profughi ucraini arrivati finora nella regione, che si conferma ancora una volta una terra di straordinaria accoglienza.