Digital camp per bambini, Sprint School per sudenti delle scuole superiori, workshop per universitari e startupper: al via la nuova edizione 2022 di Sprint Lab, tra opportunità e sfide per il futuro. È stato presentato, nella sala consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari, il nuovo programma del percorso di sviluppo dinamico mirato alla costruzione di un collegamento virtuoso tra imprese innovative, formazione e mondo del lavoro.

Giunto alla sua quinta edizione, Sprint Lab ha l’obiettivo di fare da ponte tra imprese e talenti locali in grado di rilanciare la Puglia nel sistema tecnologico e imprenditoriale italiano. Uno strumento nato per cercare di garantire una crescita del territorio e la permanenza, o il ritorno, in Puglia delle menti migliori fino a pochi anni fa costrette ad andare via.