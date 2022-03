Nel doppiofondo di un armadio all’interno dell’abitazione di un famigliare del boss di Bitonto Domenico Conte, la Polizia di Bari ha scoperto e sequestrato quasi un milione e mezzo di euro in contanti e suddiviso in pacchetti.

Il ritrovamento da parte degli agenti della Squadra mobile di Bari, infatti, è avvenuto nell’abitazione di un uomo riconducibile, per vincoli familiari, al capoclan bitontino. Il “custode” dei soldi, muratore di professione, non è stato in grado di giustificare il possesso del denaro e, pertanto, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento.

Il denaro, rinvenuto durante la perquisizione, è ritenuto dagli inquirenti provento delle attività illecite del clan. Con quei soldi presumibilmente venivano pagati gli stipendi alle varie figure che gestivano l’ingente traffico di droga.

Solo pochi giorni fa 43 presunti affiliati al clan mafioso Conte, compreso il boss, sono stati destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito della maxi inchiesta “Market Drugs”. Mentre i Carabinieri avevano sequestrato beni per oltre 300 mila euro, sempre riconducibili al noto clan bitontino.