Torre a Mare ha il suo nuovo lungomare o almeno il primo tratto pedonale del lungomare sud del quartiere di Bari. L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti, ha restituito ai residenti, dopo i lavori terminati qualche giorno fa, una parte importante del territorio che permetterà loro di godere, in vista delle giornate calde, di un’area di passeggio. Già nella prima domenica con il nuovo waterfront, infatti, in tantissimi hanno approfittato della splendida giornata per trascorrere all’aria aperta il proprio tempo libero. Come da progetto, nel tratto di strada a sud di Torre a Mare, che va da lido Azzurro al piccolo chiosco dello Ske, per circa 150 mt, è stato realizzato un ampio camminamento pedonale che accoglie alberi, sedute e favorisce la fruizione in sicurezza e comodità di questo tratto di costa da parte dei cittadini, spiega il sindaco di Bari Antonio Decaro. Sono stati inoltre realizzati un nuovo impianto di illuminazione e a la predisposizione per l’impianto di videosorveglianza. Nel frattempo si attendono le autorizzazioni idrogeologiche da parte degli enti competenti per estendere la pedonalizzazione del tratto di costa sia nella zona nord verso l’abitato sia a sud. A breve partiranno anche i lavori di riqualificazione del marciapiede opposto, adiacente l’abitato, in modo tale da garantire un’unica finitura di materiali lungo l’intero tratto di costa interessato dai lavori. Il nuovo marciapiede avrà una larghezza di 1,50 metri e sarà dotato di scivoli per le persone con disabilità e della predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione.