Oggi in Puglia si registrano 11.055 nuovi casi su 73.588 test (positività del 15%) e 8 morti. I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 3.293, nella provincia Bat 1.045, in quella di Brindisi 987, in quella di Foggia 1.731, nel Leccese 2.400, nel Tarantino 1.473. Tra i residenti fuori regione ci sono 77 casi e altri 49 per i quali la provincia è in definizione. Delle 138.467 persone attualmente positive 731 sono ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva.

BOLLETTINO 29 GENNAIO 2022