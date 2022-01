Mostre di prestigio e appuntamenti che vanno oltre il territorio nazionale attendono il Teatro Margherita di Bari. È proprio il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio Decaro, ad annunciarlo attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

Dopo la mostra di National Geogaphic, “Planet or Plastic?”, ancora in corso, a fine marzo, Covid permettendo, è previsto il festival del Cinema Bif&st, per poi fare posto a due appuntamenti dedicati a due dei nomi più noti della street art internazionale, Banksy e Obey.

E poi, ancora, una mostra di divulgazione scientifica, per la quale l’amministrazione comunale sta definendo gli ultimi dettagli. Per finire il 2022 in bellezza ci sarà la nuova edizione di World Press Photo, che continua a registrare nuovi record di pubblico, come le 16.000 presenze nell’anno appena conclusosi.

Questa è solo una parte delle tante iniziative che stiamo preparando per la città, dichiara il primo cittadino, con la speranza di poterci mettere questo brutto periodo finalmente alle spalle.