Al via 52 bandi di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali presso la Regione Puglia. A comunicarlo l’Assessore regionale al Personale, Gianni Stea che assicura tempi brevissimi per l’espletamento dei concorsi offrendo opportunità significative ai giovani più meritevoli, favorendo così il rientro dall’estero dei ragazzi pugliesi. Dopo il concorso relativo ai 126 Operatori telefonici specializzati da assegnare alla Centrale Unica di Risposta, arrivano anche i concorsi per rinforzare gli uffici regionali. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ne ha sancito l’avvio e il bando resterà aperto fino al 27 gennaio 2022. Era da anni che non venivano indetti concorsi in Regione con questi numeri, aggiunge Stea, e con profili professionali moderni in ruoli anche particolarmente delicati, confermando il piano generale di turn over negli Uffici dell’Ente, necessario per rendere la macchina amministrativa al passo con i tempi e sempre più efficiente.