Sono 673 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia nel consueto bollettino epidemiologico della regione. E’ però record assoluto di test mai effettuati in Puglia in una sola giornata: 29928 tamponi. Ed infatti il tasso di positività è poco più alto del 2% dei test effettuati. Quattro purtroppo anche le persone decedute per un conto totale che da inizio pandemia segna 6945. Sono 386, invece, i negativizzati ancora pochi però per invertire la rotta nell’aumento costante di attualmente positivi: al momento sono 7723 le persone che combattono in Puglia contro il Covid-19. Nuovo balzo in avanti, e questo preoccupa più di tutto, nei ricoveri: 167 coloro i quali sono in area non critica, 15 in più rispetto a ieri. Scendono, invece, i pazienti in terapia intensiva che, al momento, sono 21 rispetto ai 25 di ieri. I numeri provincia per provincia vedono oggi una risalita decisa di contagi in quella di Lecce che segna 199 casi in più. Segue Bari con 129, Taranto con 99 e la BAT con 90. La Provincia di Foggia si attesta ad 85 mentre Brindisi aggiunge al conto 57 nuovi casi di positività.