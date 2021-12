Sono 463 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia nell’ultimo bollettino regionale che fotografa l’andamento della pandemia sul territorio. Quasi 21mila e 500 i test effettuati e si registra anche un decesso. Risalgono gli attualmente positivi che superano i 5mila attestandosi a 5153 persone che combattono in questo momento contro il virus. Sono 253, invece, coloro i quali hanno sconfitto il Covid-19. Buone notizie arrivano dai ricoveri che continuano a calare: 127 i pazienti in area non critica, due in meno di ieri, mentre restano 18 in terapia intensiva. I numeri provincia per provincia sono piuttosto omogenei tranne che per Bari in cui oggi si contano 147 nuovi casi di contagio. Sono 85 in provincia di Foggia, 75 in quella di Brindisi, 64 a Lecce, 55 a Taranto e 43 nella BAT. Per quel che riguarda l’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti ormai in Puglia si aggira intorno ai 60 casi anche se restano molto basse le percentuali di occupazione di posti letto nelle strutture sanitarie. Resta Foggia la provincia con il tasso più alto di incidenza ormai oltre i 100 già da qualche giorno. In risalita anche la BAT che è stata per diverso tempo la provincia d’Italia con l’incidenza più bassa.