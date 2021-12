Un importante passo in avanti è stato compiuto in Puglia nella diagnosi della SMA, l’Atrofia Muscolare Spinale, malattia genetica rara che colpisce in maniera particolare i bambini, ma che si può manifestare anche in età adulta. La Regione è tra le prime in Italia ad aver approvato una legge che rende obbligatorio lo screening neonatale per riconoscere in tempo questa patologia, che compromette le cellule regolatrici dell’attività dei muscoli e, di conseguenza, la forza muscolare ed il movimento.

Dunque niente più diagnosi tardive per i piccoli affetti da SMA: il riconoscimento tempestivo della malattia consentirà di fornire prontamente cure efficaci e dare una prospettiva di vita a questi bambini, che potranno così diventare adulti.

Oltre allo screening neonatale, rimane di fondamentale importanza il dialogo tra i centri di riferimento regionali e il territorio, che deve essere sempre più organizzato per far fronte a tutti i bisogni delle persone affette da SMA. In primis la possibilità per il paziente di svolgere una fisioterapia specifica.