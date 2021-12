Migliorare la qualità della raccolta differenziata, la tracciabilità dei rifiuti da imballaggio e supportare gli Enti locali per meglio utilizzare i fondi del Pnrr. Sono questi gli obiettivi del nuovo accordo di programma siglato, presso il plesso assessorato di via Gentile a Bari, tra Regione Puglia, CONAI, Anci Puglia e AGER sulla corretta gestione dei rifiuti da imballaggio.

Un accordo che non solo punta a rafforzare gli obiettivi in linea con l’Unione Europea come quello del riciclo e della riduzione nella produzione del rifiuto, ma che diventa un vero e proprio supporto per i Comuni.