È stato abbattuto una parte del muro che separava da via Napoli il nuovo parco in fase di realizzazione nell’area dell’ex Gasometro, in corso Mazzini, a Bari e che al termine dei lavori sarà intitolato a Maria Maugeri. Si apre così il secondo dei quattro accessi complessivi che permetteranno di raggiungere quest’area da più parti del quartiere Libertà. I lavori, finanziati con 2 milioni di euro e iniziati a fine settembre, sono ora ripresi, dopo un piccolo stop segnalato anche da tanti cittadini. A fare il punto sui lavori, nel corso di una breve diretta Fb, il sindaco Antonio Decaro. “Questo grande spazio cittadino nel cuore del Libertà – ha commentato Decaro – sarà aperto in più punti per integrarsi il più possibile con il quartiere e con il resto della città. Gli interventi devono di volta rendere compatibile il nuovo parco con gli interventi di bonifica in corso sulla falda”.