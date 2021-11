A quattro mesi di distanza dall’avvio del cantiere, proseguono a Bari i lavori su via Caldarola. L’intervento, che rientra nell’accordo quadro per l’adeguamento, la riqualificazione e la sistemazione di strade e marciapiedi del Municipio I, è partito a metà luglio e si sarebbe dovuto concludere in questi giorni. L’avanzamento dei lavori in una delle arterie principali del capoluogo pugliese, tuttavia, lascia intendere che potranno esserci dei ritardi sul completamento dell’opera. Il cantiere, che si sviluppa su 650 metri lineari, ha l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare sul tratto di via Caldarola compreso tra il canale Valenzano e il Polivalente, in un tratto di strada in cui le radici dei pini creavano grossi disagi per la circolazione. Delle vecchie 8 corsie ne rimarranno 4, e gli spartitraffico centrali passeranno da una superficie di 1.700 metri quadrati a oltre 4mila, preservando i pini presenti e dando così modo alle radici di svilupparsi ricucendo al minimo gli effetti deleteri per la circolazione. Un nuovo aspetto assumeranno anche i marciapiedi, e la carreggiata sarà interamente riqualificata grazie a 14mila metri quadri di nuovo asfalto. Ci saranno due corsie centrali, affiancate da due complanari monodirezionali, una per senso di marcia, sarà modificato il posizionamento delle griglie di captazione delle acque meteoriche, e verrà predisposto il nuovo impianto di pubblica illuminazione. Un restyling atteso da pendolari e residenti per cui, tuttavia, ci sarà da attendere ancora un po’.