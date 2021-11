Sono 241 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo i dati del bollettino epidemiologico odierno. Oltre 22 mila i tamponi effettuati e purtroppo c’è da registare anche un’altra vittima del virus. Dei nuovi contagi 89 sono in Provincia di Taranto, 42 in quella di Bari, 39 nel leccese, 26 in Provincia di Foggia, 23 nel brindisino e 19 nella Bat.

Resta stabile la situazione sul fronte sanitario. Sono 152 i pazienti covid nei reparti ordinari degli ospedali pugliesi, uno in più rispetto a ieri, mentre sono 19 le persone ricoverate in terapia intensiva, facendo registrare un meno uno nelle ultime 24 ore. Cresce ancora il dato degli attualmente positivi in tutta la regione che sono 3.531. Sono invece 201 i negativizzati nelle ultime 24 ore per un totale di 264.211 guariti dall’inizio della pandemia.