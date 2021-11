Sono 239 i nuovi casi di Covid in Puglia su quasi 20 mila test effettuati. Due i decessi nelle ultime 24 ore per un totale 6.847 morti dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi sono così suddivisi: 73 Taranto, 52 Foggia, 43 Bari, 33 Lecce, 26 Brindisi, 7 Bat.

Sono 3.331 gli attualmente positivi in Puglia con 142 persone ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.