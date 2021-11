251 nuovi casi di covid a fronte di 20mila tamponi effettuati. E’ il numero più alto di contagi fatto registrare in Puglia negli ultimi dieci giorni. Si conta anche un decesso causato dal virus. In provincia di Bari sono stati rilevati 106 casi, in quella di Taranto 48, nel leccese 37, in provincia di Foggia 35, nel brindisino 23. Nessun contagio nella Bat, dove il bollettino epidemiologico regionale ha addirittura stornato 5 casi attribuiti erroneamente nei giorni scorsi. La Puglia fa registrare 88 persone attualmente positive in più rispetto alla giornata di ieri. I ricoveri ospedalieri dovuti al coronavirus scendono da 146 a 143 mentre le terapie intensive occupate salgono a 20, tre in più rispetto all’ultimo dato ricevuto dalla Regione. La campagna vaccinale, intanto, prosegue spedita: sono 6.111.000 mila le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Oltre tre milioni i pugliesi completamente immunizzati. Nella Bat la copertura vaccinale con la prima dose è dell’88 per cento mentre con la seconda dose è del 78 per cento. La percentuale di giovani tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto almeno la prima somministrazione è del 79 per cento, ad aver completato il ciclo vaccinale è il 72 per cento. La campagna vaccinale proseguirà negli hub di Andria, Barletta e Bisceglie (fino al 15 novembre) mentre a Trani e Canosa è stata spostata negli uffici di igiene.