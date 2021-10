Virus sinciziale, è allarme per i bambini in tenera età anche in Puglia. Al Pediatrico di Bari numerosi i ricoveri di bimbi piccoli alcuni anche in condizioni serie. Già da qualche giorno affollamento al pronto soccorso del pediatrico, tanto che l’ospedale ha sospendere i ricoveri programmati per fare fronte all’emergenza. L’ondata di Virus respiratorio sinciziale (Vrs), che nei bambini molto piccoli rischia di degenerare in bronchiolite e portare al ricovero, anche a Bari come in altre città del Sud (analoga situazione di emergenza si sta verificando a Napoli con aumento dei ricoveri dei bimbi all’ospedale Santobono), quest’anno si è presentata prima del solito. Paola Giordano, direttrice dell’Unità operativa complessa di Pediatria al Giovanni XXIII, conferma che il picco dei contagi appare anticipato.